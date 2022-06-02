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فنون ومشاهير

للمرة الاولى... الكشف عن سبب انفصال هاندا أرتشيل وكرم بورسين

Lebanon 24
02-06-2022 | 16:00
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مفاجأة صادمة انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن سبب انفصال هاندا أرتشيل وكرم بورسين بعد مرور أسابيع على إنهاء العلاقة.
وبحسب الصحافي أنور أكاي قال أن سبب انفصال هاندا وكرم هو خيانة الأخير للنجمة التركية مع فتاة من خارج الوسط الفني وعندما اكتشفت ذلك انفصلت عنه.
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لكن الصحافي عاد وحذف الفيديو الذي نشره على اليوتيوب عن الموضوع دون أي توضيح منه عن صحة هذا الخبر أو عدم وإذا ما كان كرم حقاً أساء إلى هاندا بهذه الطريقة.
 
(العراب)


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