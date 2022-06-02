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فنون ومشاهير

ممثلة لبنانية "تتغزل" بتيم حسن.. وهكذا رد عليها (صورة)

Lebanon 24
02-06-2022 | 00:15
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نشرت الممثلة زينة مكي صورة عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها برفقة الممثل السوري تيم حسن من كواليس تصوير فيلم "الهيبة" حيث أعربت عن سعادتها بالعمل الى جانبه.

 

وعلقت زينة على الصورة قائلة: "تيم، الكلام قد لا ينصف ولكن شكراً على كل شيء، على مهنيتك، وعلى تعاونك، على روحك الحلوة وأخلاقك العالية جداً"، مضيفة: "حبك لشغلك بيلهمني كتير، إنسان جميل من جوا ومن برا بكل ما للكلمة من معنى، وأنا محظوظة جداً إني تعرفت عليك واشتغلت معك، فعلاً جبل اسم على مسمى".

 

بدوره، رد تيم حسن على كلام زينة، فعلق على الصورة قائلا: شكرا زينة على كلماتك ولطفك، كتير كانت فرصة حلوة نشتغل سوا، عقبال التوفيق والنجاح الك والنا كلنا، نورتينا".

 

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A post shared by Zeina Makki زينة مكّي (@zeinahmakki)


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