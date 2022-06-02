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فنون ومشاهير

زوج جيسيكا عازار غاب عن حفل تخرجها في أميركا.. شاهدوا ماذا كان يفعل (فيديو)

Lebanon 24
02-06-2022 | 02:32
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احتفلت مؤخرا المذيعة ومقدمة البرامج جيسيكا عازار بتخرجها من جامعة "هارفارد" الأميركية.

 

وكانت جيسيكا التحقت عام 2019 بجامعة "هارفارد" حيث درست العلاقات الدولية ضمن برنامج مكثف لمدة سنة.

 

وانتشرت العديد من الصور لجيسيكا أثناء حفل التخرج وظهرت مع عائلتها لكن لوحظ غياب زوجها رجل الأعمال محمد صوفان عن الحفل.

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A post shared by Jessica Azar (@jessicaazarofficial)


 
 

ويبدو ان صوفان كان منشغلا بأعماله فلم يستطع الحضور، وقد نشرت جيسيكا فيديو عبر حسابها على انستغرام ظهر فيه صوفان وهو يُتابع حفل التخرج مباشرة عبر الانترنت من بيروت.

 

 

وعلقت جيسيكا على الفيديو بالقول: "كم هو لطيف زوجي يدعمني من بيروت".

المصدر: "رصد" لبنان 24
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