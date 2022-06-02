أصبحت شابة جميلة.. برسالة مؤثرة ريتا حرب تُعايد ابنتها الصغرى بعيد ميلادها تعرفوا إليها (فيديو)

نشرت الممثلة والمذيعة ريتا حرب فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام تُعايد فيه ابنتها "ستيفي" بعيد ميلادها.

وعلقت ريتا على الفيديو بالقول:" ينعاد عليكي يا حياتي. لو قد ما كبرتي بتضلّي بنتي الزغتورة. انشالله سنة جديدة حلوة ملانة صحة ونجاح وفرح وحب".

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يُذكر ان ريتا أعلنت مؤخرا انها ستخضع لعملية جراحية جديدة وذلك بعد تعرضها لحادث سير مروع في اسطنبول منذ أشهر ونجت منه بأعجوبة.