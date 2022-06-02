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فنون ومشاهير

أصبحت شابة جميلة.. برسالة مؤثرة ريتا حرب تُعايد ابنتها الصغرى بعيد ميلادها تعرفوا إليها (فيديو)

Lebanon 24
02-06-2022 | 03:16
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نشرت الممثلة والمذيعة ريتا حرب فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام تُعايد فيه ابنتها "ستيفي" بعيد ميلادها.

 

وعلقت ريتا على الفيديو بالقول:" ينعاد عليكي يا حياتي. لو قد ما كبرتي بتضلّي بنتي الزغتورة. انشالله سنة جديدة حلوة ملانة صحة ونجاح وفرح وحب".

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A post shared by Ritaharbريتاحرب (@rita_harb)


 
 

يُذكر ان ريتا أعلنت مؤخرا انها ستخضع لعملية جراحية جديدة وذلك بعد تعرضها لحادث سير مروع في اسطنبول منذ أشهر ونجت منه بأعجوبة.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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