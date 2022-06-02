لماذا حضرت كيت موس حفل جوني ديب في إنجلترا؟

Advertisement

بلا شك إن ظهور النجم العالمي جوني ديب على المسرح، برفقة عازف الجيتار البريطاني جيف بيك، شكّل مفاجأةً للجمهور، خصوصاً أنه شاركه حفلاته لثلاثة أيام، ولكن المفاجأة الكبرى كانت حضور حبيبته السابقة عارضة الأزياء البريطانية، كيت موس، في حفله الثالث.وفي التفاصيل التي نقلها موقع "People"، فإن جوني ديب اعتلى المسرح، للمرة الثالثة على التوالي مع صديقه جيف بيك، في قاعة رويال ألبرت بمدينة لندن، بعد أن ظهر إلى جانبه لأول مرة في عرض يوم الأحد في شيفيلد، ثم ظهر معه يومي الإثنين والثلاثاء في رويال ألبرت.لكن كيت موس ظهرت، وهي تقف في كواليس الحفل، وتتحدث إلى جوني ديب لبعض الوقت، ثم جرت رؤيتهما وهما يغادران المكان بمفردهما في ما بعد.ولم يفهم السبب وراء قدوم موس إلى الحفل وظهورها فيه، إلا أن البعض تكهنوا بأن تكون خطوةً منها لتؤكد دعمها لحبيبها السابق، خصوصاً أن المداولات بين هيئة المحلفين لإصدار حكم في قضية التشهير التي رفعها ضد طليقته آمبر هيرد كانت لاتزال قائمة.وجاء هذا الظهور العلني للعارضة ذات الـ48 عاماً، بعد نحو أسبوعين على إدلائها بشهادتها أمام المحكمة في القضية، ونفيها التهم الموجهة إلى ديب بخصوص قيامه بدفعها على الدرج، عندما كانا على علاقةٍ في تسعينيات القرن الماضي.وكان ديب قد حصل، أخيراً، على حكمٍ لصالحه في قضية التشهير التي رفعها ضد طليقته آمبر هيرد، إذ منحته هيئة المحلفين تعويضاً تصل قيمته إلى 15 مليون دولارٍ.