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فنون ومشاهير
علاج نفسي وطلاق.. هذا ما سببه انتهاء مسلسل "فرندز" لجنيفر أنيستون
Lebanon 24
02-06-2022
|
11:00
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ظهرت الممثلة الأميركية، جنيفر أنيستون، في الحلقة الأخيرة من برنامج "The Ellen DeGeneres Show"، بعد أن حلت أول ضيفة في البرنامج قبل 19 عاماً، لتكون هي من افتتحت البرنامج الشهير واختتمته.
وتحدثت آنيستون عن الفترة التي تلت نهاية المسلسل الأشهر في التلفزيون "فرندز"، وكيف أن طلاقها من الممثل الشهير براد بيت ساعدها على تخطي فكرة انتهاء المسلسل.
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وأجابت جنيفر على سؤال وجهته مقدمة البرنامج، ألين دي جينيريس: كيف تعاملت مع فكرة انتهاء مسلسل "فرندز"؟ لترد جنيفر: "خضعت لعلاج نفسي، وتطلقت".
وأضافت بطلة مسلسل "فرندز"، الذي عرض طوال 10 سنوات، أنها غاصت كثيراً في فكرة الانفصال، وقالت: "لجأتُ للعلاج النفسي بعد طلاقي، وفي الوقت نفسه انشغلتُ بتصوير فيلم The Break-up (الانفصال) أيضاً، وبفضل ذلك بدأتُ فصلاً جديداً من حياتي".
وكانت أنيستون كشفت في الفترة الأخيرة معاناتها قلة النوم والأرق، معترفةً بأنها تخشى عدم قدرتها على النوم، وهو الأمر الذي يزيد توترها غالباً.
ونقلت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، في ذلك الوقت، أن الممثلة البالغة من العمر 53 عامًا، ظلت تعاني اضطرابات في النوم منذ عقدين من الزمن، وقالت في حديث لمجلة "people" إنها غالبًا تنتابها مشاعر قلق من أنها لن تستطيع أن تغفو.
المصدر: زهرة
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