بعدما هاجر الى كندا.. الفنان اللبناني يتحدث عن "أمر الزعيم والبيك" والكرامة

بعدما هاجر مع عائلته الى كندا قبل عامين، وعودته الى لبنان ومن ثم إتخاذه القرار بالبقاء هناك، يثير الفنان زين العمر الجدل بمواقفه التي يطلقها من كندا اعتراضاً على ما آلت اليه الاوضاع في بلده.

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وعن تجربته في كندا، قال العمر في سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، مؤخراً: "شو يعني كرامة وشرف وعزة الانسان بكندا

بطبببوك انت وعيلتك ب بلاش. بعلمولك ولادك من اول ما يخلقوا حتى يخلصوا بأهم جامعات ببلاش وبيدفعوا للطلاب كمان

اذا ما عم تشتغل بيعطوك بيت مفروش ببلاش وبيعطوك مساعدة شهرية. هيدي هيي الكرامة بكندا وما في لزوم لا تكون بأمر الزعبم ولا بأمر عير الله".

شو يعني كرامة وشرف وعزة الانسان بكندا

بطبببوك انت وعيلتك ب بلاش

بعلمولك ولادك من اول ما يخلقوا حتى يخلصوا بأهم جامعات ببلاش وبيدفعوا للطلاب كمان

اذا ما عم تشتغل بيعطوك بيت مفروش ببلاش وبيعطوك مساعدة شهرية

هيدي هيي الكرامة بكندا وما في لزوم لا تكون بأمر الزعبم ولا بأمر عير الله — Zein El Omr (@ZeinElOmr) June 1, 2022

وقال في تغريدة سابقة: "أنا فخور جدا إني لبناني وأعشق وطني لبنان حتى آخر نفس في عمري وطني دمي. وأيضاً أعشق وطني الثاني كندا التي أحمل جنسيتها أنا وعائلتي

يللي بدو يعرف شو يعني حرية وكرامة الانسان كندا هي العنوان وبتعيش حر لا بأمرك سيدو ولا بأمرك يا بيك. وكل الناس متل بعضن شكرا كندا".