أوّل صورة لها بعد غياب 12 سنة... شاهدوا كيف أصبحت هذه الفنانة المعروفة وهذا ما كشفته عن عودتها للتمثيل

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ظهرت الفنانة المصرية شيرين سيف النصر في صورة لأول مرة بعد غياب 12 سنة، منذ آخر ظهور لها في مسرحية بودي جارد مع النجم عادل إمام.وقالت شيرين: "منذ فترة وأنا أقضي يومى بشكل طبيعي، أحب القراءة جدا، فيها روايات مصرية وأجنبية أحب قراءتها دائما، وبعد ذلك أشاهد أفلاما ومسلسلات عربية وأجنبية رومانسية ولايت".أما عن نية العودة الفنية فقالت: "تلقيت أكثر من عرض للعودة إلى التمثيل من جديد، حيث عرض علي مؤخراً فيلم ومسلسلين، ولكن بصراحة ما زلت مترددة وأدرس هذا الأمر، لأننى إذا عدت إلى الحياة الفنية مرة أخرى أتمنى أن تكون بشكل يليق بي وبالأعمال السابقة التى قدمتها قبل ابتعادي".