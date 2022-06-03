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فنون ومشاهير

ابنة هيفا وهبي "زعلانة": بصراحة أنا بلشت غار.. ما القصة؟ (صور)

Lebanon 24
03-06-2022 | 02:00
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نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي صورا ظهرت فيها مع ابنتيها رهف ودانييلا فواز عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

 

ومازحت زينب متابعيها بقولها: "بصراحة أنا بلشت غار ما عم تدلعوني متل بناتي أبداً".

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A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🧿 (@zainabnfayad)

 

 
 

وأطلت فياض بفستان صيفي قصير من دون أكتاف، مطبّع بالورود الملونة.

 

وكانت دانييلا الابنة الصغرى لزينب قد لفتت الأنظار في الصور، وقد شبهها العديد من المتابعين بجدتها هيفا وهبي.

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