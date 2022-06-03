ابنة كارين رزق الله وفادي شربل الصُغرى حديث المواقع.. أصبحت شابة والجمهور يُشبهها بوالدتها (صورة)

نشرت الممثلة كارين رزق الله صورة عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها في أحد شوارع لندن برفقة ابنتها الصغرى "نايا".

وانهالت تعليقات المتابعين الذين شبهوا نايا بوالدتها، وعلق أحدهم قائلا: "كارين رزق الله2".

يُذكر ان كارين تصور حاليا عملا جديداً حيث تلعب فيه دور الممرضة.

وكانت كارين أعلنت منذ فترة انفصالها عن زوجها الممثل فادي شربل بعد زواج دام لسنوات وأثمر عن ابنتين.