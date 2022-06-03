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فنون ومشاهير

بيكيه خان شاكيرا مع هذه المرأة!

Lebanon 24
03-06-2022 | 06:00
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خلال الساعات الماضية ضجت منصات التواصل الاجتماعي بالحديث حول خيانة نجم كرة القدم العالمي جيرارد بيكيه للنجمة العالمية شاكيرا، فمن هي السيدة التي كانت سبباً في ذلك.
 
حبيبته الجديدة 
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وكشفت تقارير لمنصات إعلان أجنبية أن الفتاة التي وقع بيكيه في حبها هي فتاة عشرينية وأنها كانت السبب في انهيار علاقة الإسباني بيكيه قائد برشلونة بشريكته النجمة الكولومبية الشهيرة شاكيرا.

وكشفت صحيفة ماركا أن حبيبة بيكيه هي طالبة شقراء تبلغ 20 عاما وتعمل في مجال تقديم الفعاليات والأنشطة، إلا أن الموقع لم يكشف عن هويتها حتى الآن واكتفى بهذه المعلومات.

اعتمد البعض على استنتاج معلوماتهم بانفصال بيكيه وشاكيرا على عدم ظهورهما معا في أي فعاليات  مثلما اعتاد جمهورهما، إلا أن الظهور في المناسبات ليس الوحيد الذي ساعد في انتشار أنباء انفصالهم وإنما جاء في التقرير أن بعض الآباء في مدرسة طفلي بيكيه وشاكيرا لاحظوا أن الثنائي توقف عن اصطحاب الطفلين بعد انتهاء اليوم الدراسي سويًا منذ فترة طويلة.

علاقة والدة غافي بخيانة بيكيه لشاكيرا
 
ربط البعض بين دور والدة غافي زميل بيكيه وبين ما وقع بين قائد فريق برشلونة وشاكيرا معتبرين أنها السبب في ذلك وذلك بعد تداول معلومات من حساب ساخر تضمنت أن والدة غافي زميل بيكيه في الفريق كانت المرأة المسؤولة عن انهيار منزل الثنائي.

وذكر الحساب الساخر أن والدة غافي نجم برشلونة الصغير، 17 عاماً، هي المرأة التي خان بيكيه شاكيرا معها، ولكن تلك الأخبار ليست حقيقية، بل تم انتشارها  عبر حساب إسباني ساخر، لتتداول تلك الشائعة بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: ليالينا
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