بعد انتشار أخبار عن إطلاق سراح قاتل سوزان تميم... هذه الحقيقة

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بعد يومين من الجدل الدائر حول إطلاق سراح ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري، قاتل النجمة اللبنانية سوزان تميم، بعفوٍ رئاسي، خرج المحامي المصري طارق العوضي لينفي ما جرى تداوله.وفي تغريدة له عبر حسابه في "تويتر"، أكد المحامي المصري أن كل ما يجري تداوله عارٍ تماماً من الصحة، قائلاً إن لجنة العفو الرئاسي لم تصدر قراراً بالعفو عن المدعو محسن السكري، مشيراً إلى أن ما يُنشر عن الأمر غير صحيح، وكاذب جملة وتفصيلاً.وكان اسم محسن السكري قد أعيد إلى الواجهة، بعد أن صدرت قوائم عفو رئاسي في مصر، جرى بموجبها خروج العديد من النشطاء السياسيين من السجن، وأن من بينهم أيضاً تم الإفراج عن ضابط أمن الدولة السابق المتهم بقضية غسيل أموال حيث يقضي عقوبة السجن بسببها.