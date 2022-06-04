هل تذكرون المدرب والحكم الشهير في "ستار أكاديمي" وديع أبي رعد؟.. هكذا أصبح بعد غياب طويل عن الشاشة! (صورة)

بعد غياب طويل عن الشاشة، نشرت مذيعة الـ"أم تي في"، غريسيا أنطون، صورة لها، وهي برفقة، الموسيقي ومدرّب المشتركين في برنامج "ستار أكاديمي"، الفنان وديع أبي رعد. وقالت: "الشاشة اشتقتلك... راجعلها من الباب العريض".

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