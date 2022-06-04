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فنون ومشاهير
هل تذكرون المدرب والحكم الشهير في "ستار أكاديمي" وديع أبي رعد؟.. هكذا أصبح بعد غياب طويل عن الشاشة! (صورة)
Lebanon 24
04-06-2022
|
02:00
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بعد غياب طويل عن الشاشة، نشرت مذيعة الـ"أم تي في"، غريسيا أنطون، صورة لها، وهي برفقة، الموسيقي ومدرّب المشتركين في برنامج "ستار أكاديمي"، الفنان وديع أبي رعد. وقالت: "الشاشة اشتقتلك... راجعلها من الباب العريض".
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غريسيا أنطون
وديع أبي رعد
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