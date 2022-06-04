ستيفاني عطالله لجمهورها: "رايحة إبكي بشي زاوية"... فماذا حصل معها؟ (صور)

نشرت الممثلة ستيفاني عطالله، فيديو طريف عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، بدت فيه متعبة، في اليوم الـ87 من تصوير عملها التمثيليّ الجديد. وقالت: "بس أنا منيحة، يلا باي، رايحة إبكي بشي زاوية".

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