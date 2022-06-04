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فنون ومشاهير

ستيفاني عطالله لجمهورها: "رايحة إبكي بشي زاوية"... فماذا حصل معها؟ (صور)

Lebanon 24
04-06-2022 | 08:00
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نشرت الممثلة ستيفاني عطالله، فيديو طريف عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، بدت فيه متعبة، في اليوم الـ87 من تصوير عملها التمثيليّ الجديد. وقالت: "بس أنا منيحة، يلا باي، رايحة إبكي بشي زاوية". 
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