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فنون ومشاهير
أحمد حلمي يدعم محمد صلاح على طريقة "بص الحركة دي" (فيديو)
Lebanon 24
04-06-2022
|
16:00
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دعم الفنان أحمد حلمي، اللاعب المصري العالمي محمد صلاح في الفترة التي يجري فيها الفاوض معه من أكثر من نادٍ عالمي للانضمام إليه في المواسم القادمة، وكذلك بعد خسارته نهائي دورى أبطال أوروبا فى نسخته الأخيرة لصالح ريال مدريد الإسباني.
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ونشر حلمي على صفحته الخاصة بـ"فيسبوك" مقطع فيديو على طريقة الرسوم المتحركة واضعاً عليه أغنية "بص الحركة دى" من فيلمه "واحد تاني" كخلفية.
وصور الفيديو محمد صلاح بسوم متحركة وهو يشارك في المباريات ويقدم مهاراته العالية في كروة القدم.
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