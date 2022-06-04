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فنون ومشاهير

وليد توفيق ينعى شقيقه الأكبر

Lebanon 24
04-06-2022 | 14:00
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فُجع الفنان اللبناني وليد توفيق بوفاة شقيقه محمد فواز توتنجي ناعياً إياه عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي حيث قال: "بقلب مؤمن وحزين أودّع اليوم شقيقي الأكبر محمد فواز توتنجي، واسأل الله أن يرحمه ويتغمده برحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه.. بأمان الله يا حبيبي يا ابو توفيق".
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وأضاف في تعليقه على صورة الراحل: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا فواز لمحزونون، ولا نقول إلاّ ما يُرضي ربنا... إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأوضح تفاصيل العزاء: "يوم الأحد الموافق 5 حزيران في بيروت للرجال والنساء في جامع الخاشقجي قاعة البرغوت من الساعة الخامسة عصرا إلى السابعة والنصف مساء".
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