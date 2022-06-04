وليد توفيق ينعى شقيقه الأكبر

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فُجع الفنان اللبناني وليد توفيق بوفاة شقيقه محمد فواز توتنجي ناعياً إياه عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي حيث قال: "بقلب مؤمن وحزين أودّع اليوم شقيقي الأكبر محمد فواز توتنجي، واسأل الله أن يرحمه ويتغمده برحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه.. بأمان الله يا حبيبي يا ابو توفيق".وأضاف في تعليقه على صورة الراحل: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا فواز لمحزونون، ولا نقول إلاّ ما يُرضي ربنا... إنا لله وإنا إليه راجعون".وأوضح تفاصيل العزاء: "يوم الأحد الموافق 5 حزيران في بيروت للرجال والنساء في جامع الخاشقجي قاعة البرغوت من الساعة الخامسة عصرا إلى السابعة والنصف مساء".