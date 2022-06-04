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فنون ومشاهير

شاكيرا تكشف المستور بشأن علاقتها بنجم برشلونة.. وتصدر بياناً رسمياً

Lebanon 24
04-06-2022 | 07:54
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بعد أيام من التكهنات، أكدت المغنية الكولومبية من أصول لبنانية، شاكيرا، انفصالها عن والد طفليها، نجم كرة القدم الإسباني، جيرارد بيكيه.
وقالت شاكيرا في بيان: "نأسف لتأكيد أننا افترقنا. من أجل صالح طفلينا، الذين هم على رأس أولوياتنا، نطلب منكم احترام خصوصيتهما. شكرا لتفهمكم".
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ورغم أن شاكيرا وبيكيه لم يتزوجا قط، فإن علاقتهما استمرت 11 عاما، وأثمرت عن طفلين. واشتعلت شرارة حبهما الأولى في كأس العالم 2010، عندما التقيا خلال تصوير أغنية خاصة بالحدث الرياضي العالمي.
وكان تقرير لصحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية أول ما أثار علامات استفهام بشأن علاقة الاثنين، موضحا أنها أصبحت "فاترة" مؤخرا، حيث عاد نجم برشلونة للعيش وحيدا في منزله بمنطقة كالي مونتانير، تاركا البيت الذي جمعه بصديقته لسنوات.
وأفادت الصحيفة بأن بيكيه شوهد من قبل جيرانه وهو يدخل المنزل ويغادره وحيدا، كما رصد وهو يعيش أجواء صاخبة برفقة لاعب برشلونة ريكي بويج، ومجموعة من الأصدقاء.
وأكد موقع "إل بريوديكو" الإسباني أن شاكيرا اكتشفت خيانة بيكيه، حيث عبرت عن ذلك في كلمات أغنيتها الأخيرة Te Felicito أو "تهانينا"، التي قالت فيها: "لقد حذروني لكنني لم أنتبه. أدركت أنك الجزء الخاطئ، لا تخبرني أنك آسف، إني أعرفك جيدا وأعلم أنك تكذب".
ووفق الموقع، فقد تجنب كل من شاكيرا وبيكيه مؤخرا إضافة أي صور مشتركة لهما على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهما.
ولفت تقرير الموقع أن شاكيرا ضبطت بيكيه برفقة امرأة أخرى، مما جعلها تتخذ قرارا بالابتعاد عنه.
كذلك أرجع التقرير غضب شاكيرا من بيكيه إلى احتفالات الأخير الصاخبة التي يقوم بها عقب تحقيق برشلونة أي فوز، التي يحضرها عدد من الفتيات.
 
(سكاي نيوز عربية)
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