لاول مرة مطرب لبناني يكشف أنه أحب إمرأة غير زوجته... وهذه جنسيتها

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كشف المطرب اللبناني وليد توفيق عن جنسية أول فتاة أحبها، مشيراً إلى أنها كانت "مصرية"، وذلك قبل زواجه من ملكة جمال الكون، جورجينا رزق، لكنه لم يخض في تفاصيل تلك القصة.وعن زواجه من جورجينا، قال وليد توفيق في حوار تلفزيوني، إنهما التقيا صدفة، وعاشا بقصة حب استمرت لنحو 7 سنوات، تكللت بالزواج، وأنجب منها، وليد ونور، أما "علي" فهو ابنها من زوجها الأول، مضيفاً أنه يعتبره ابنه الثالث.وحول تعامله مع المعجبات وتأثير ذلك على زواجه، أكد أن الشخص الذي يخاف على بيته وعلى نفسه يستطيع الحفاظ على حياته وأولاده كما نشأ رغم ذلك، قائلاً "الحمدلله قادرين نستمر مع بعض ويكون خوفنا على بعض وأولادنا أهم حاجة".وقال المطرب اللبناني إن أغنية "أنت الشمس بلون الشمس. وشعرك طاير، يا وهج النار بلون النار، قلبي معكي مسافر" التي قدمها قبل سنوات طويلة، غناها لزوجته جورجينا رزق.وأشار إلى أنه يعتبر المعجبات من أهله، وأن إحدى المعجبات تحافظ على نفس المودة والكلام الجميل الذي ترسله إليه منذ نحو ربع قرن، موجهاً التحية إلى جمهوره.