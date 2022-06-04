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فنون ومشاهير

مرض ابن تيم حسن وديما بياعة مُجدداً إلى الواجهة.. معلومات عن وضعه الصحي الدقيق!

Lebanon 24
04-06-2022 | 23:00
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عاد مرض "ورد" ابن الممثل السوري تيم حسن من زوجته السابقة الممثلة السورية ديما بياعة ليتصدر حديث المتابعين خلال الساعات الماضية، وذلك بعد كشف والدته معلومات جديدة عن وضعه الصحي الدقيق.

 

وفي التفاصيل، فقد كشفت الممثلة ديما بياعة في مقابلة لها عبر منصة "نجوم"، ان ورد اصبح بحالة صحية جيدة اليوم وذلك بعد معاناة من مضاعفات مرض "كرون"، والذي هو مرض مناعي، اي يكون للجسم الكثير من المناعة ويحارب نفسه.

 

واضافت ديما ان ورد قد شفي من هذا المرض بفضل دكتور اعشاب كويتي قدم لها بعض الادوية العشبية التي ساعدت على شفاء ورد، وهو الامر الذي ظهر واضحا في تحاليله الطبية قبل وبعد تناوله العلاج.

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المصدر: الجديد
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