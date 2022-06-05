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فنون ومشاهير

جورج خباز يكشف عن مرضه وحياته العاطفية.. وهذا أكثر ما يستفزه (فيديو)

Lebanon 24
05-06-2022 | 05:00
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حلّ الممثل جورج خباز ضيفاً على برنامج "كتاب الشهرة" على قناة "الجديد".

 

وفتح جورج صفحات مسيرته الفنية منذ البداية حتى اليوم، متحدثا عن الظروف الصعبة التي مرّ بها بطفولته والألم الذي عاشه وحوّله إلى أمل ليصبح اليوم "رجل مسرح".

 

وتحدث عن ان انه بعمر الـ 8 سنوات كان يعاني من نوبات ربو قوية ما اضطره للبقاء في المنزل لفترة طويلة، الا انه أشار إلى ان حبه للفن كان تعويضا عن فترة المرض.

 

كما تطرق جورج بحديثه عن الوطن والعلاقة القوية التي تربطه بلبنان.

 

وصرح جورج انه بحالة حب دائمة، مشيرا إلى ان اكثر سؤال يستفزه هو متى سنفرح بك.

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المصدر: الجديد
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