بعد أخبار عن نقلها إلى المستشفى عقب انفصالها عن بيكيه.. شاكيرا تظهر مع والدها اللبناني (صورة)

نفت النجمة الكولومبية شاكيرا الاخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية وتحدثت عن نقلها الى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة انفصالها عن حبيبها لاعب كرة القدم الاسباني جيرارد بيكيه.

ونشرت شاكيرا عبر صفحتها الخاصة على تويتر صورة ظهرت فيها مع والدها من أصل لبناني ويليام مبارك وهو مصاب نتيجة تعرضه لحادث منذ اسبوع، وارفقتها برسالة اكدت فيها ان الصور المنتشرة لها من داخل سيارة الإسعاف ليست بجديدة، وإنما تعود لحادثة سقوط والدها وتواجدها معه في سيارة الإسعاف.