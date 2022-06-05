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فنون ومشاهير

الظهور الأول لابنة يوسف الخال ونيكول سابا.. هكذا بدت في مناولتها الأولى (صور)

Lebanon 24
05-06-2022 | 03:46
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احتفلت الفنانة نيكول سابا وزوجها الممثل يوسف الخال بالمناولة الأولى لابنتهما "نيكول".

 

ونشرت سابا صورا من المناسبة عبر حسابها الخاص على انستغرام، وظهرت في إحدى الصور "نيكول" الابنة من الخلف ووالداها يقبلانها، علما انهما أبعداها منذ ولادتها عن مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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A post shared by Nikki (@nicolesabaaa)


 

وعلقت نيكول سابا على الصورة بالقول: "يا عمري وعيوني انتي يا ماما..الله يباركك بكل خطوة بحياتك ويقدّرني ضلّ دايماً حدّك ومعك.. اليوم كملتيلي فرحتي يا ملكة قلبي. قربانة  مباركة".

المصدر: "رصد" لبنان 24
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