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فنون ومشاهير

بسبب كورونا.. الموت يؤلم الوسط الفني في مصر

Lebanon 24
05-06-2022 | 14:00
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اعلنت الفنانة عفاف مصطفى، عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، خبر وفاة المنتج الكبير محسن علم الدين، الذي رحل عن عالمنا صباح الأحد، بعد صراع مع المرض تاركًا خلفه إرثًا فنيًا خالدًا في أذهان مُحبيه.

وكتبت عفاف في منشورها قائلة: "وداعًا المنتج الكبير الأستاذ محسن علم الدين.. اللهم تغمده فسيح جناتك وأرزقه الفردوس الأعلى.. كان إنسان طيب ولا يفوته عمل الخير".
 
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من ناحيتها أعلنت ياسمين، ابنة المنتج الراحل، أن الوفاة جاءت نتيجة تدهور حالته الصحية بعد اصابته بكورونا، في الساعات الأخيرة مطالبة الجميع بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، وكشفت عن موعد ومكان جنازة والدها؛ قائلة إن موعد ومكان الجنازة سيكون من مسجد مصطفى محمود، بعد صلاة الظهر.

يُذكر أن أسرة المنتج محسن علم الدين، أخفت عنه خبر وفاة الفنان القدير سمير صبري، والذي يعد رفيق درب الراحل؛ وذلك حتى لا يؤثر على حالته النفسية، ويؤدي إلى تدهور حالته الصحية أكثر، حيث أن الراحل سمير صبري كان من أعز أصدقاء المُنتج، وكان بينهما رحلة كفاح طوال مشوارهما الفني.
المصدر: لها
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