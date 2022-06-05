قبل عبلة كامل.. نجمات تركن الفن دون اعتزال رسمي

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فاجأت الفنانة المصرية، عبلة كامل، الجميع برفضها العودة إلى الفن والتمثيل مرة أخرى، بعدما صرح المنتج المصري، جمال العدل، بمحاولته التواصل معها، والمُشاركة في عمل فني، إلا أنها ترفض تماماً.وفي هذا الصدد، نجد مجموعة كبيرة من النجمات اللواتي ابتعدن عن الفن والأضواء منذ فترة طويلة، لكن من دون إعلان الاعتزال رسمياً، وفي هذا التقرير سوف نستعرض أبرز هؤلاء الفنانات.1. عبلة كاملبعد الانتهاء من أجزاء المسلسل الشهير "سلسال الدم" منذ أكثر من 5 سنوات، توقفت الفنانة عبلة كامل عن الظهور تماماً في أي أعمال درامية أو مشاركات فنية. ومنذ أيام قليلة، تصدر اسمها محركات البحث بعد إعلان المنتج جمال العدل عن محاولته التواصل مع الفنانة القديرة للبدء في عمل فني جديد، إلا أنها ترفض وتفضل الابتعاد عن الشاشة، لكن زوجها السابق الفنان أحمد كمال، نفى ما تردد من شائعات حول اعتزال الفنانة المصرية.2. سهير المرشديمن النجمات المصريات الشهيرات الفنانة سهير المرشدي، التي ابتعدت منذ سنوات عن المشاركة في أي أعمال فنية جديدة، وتفضل الابتعاد عن الشاشة، نظراً لقلة الأدوار التي تتناسب مع تاريخها الفني الكبير، وفقاً لتصريحات سابقة لابنتها حنان مطاوع.فقد كانت صرحت حنان مطاوع بأن والدتها تشعر بغيرة كبيرة على تاريخها الفني، وتحتاج إلى دور يستفزها من أجل أن تعود به إلى الشاشة، وأن عودتها يجب أن تكون خطوة جديدة وإضافة لمسيرتها.الجدير بالذكر أن آخر أعمال المرشدي كان مسلسل "طايع"، الذي تم عرضه في رمضان 2018، وشاركت فيه بشخصية "عواطف"، والدة الفنان عمرو يوسف.3. ليلى طاهرغابت الفنانة المصرية القدير ليلى طاهر عن المشاركة في الأعمال الفنية منذ سنوات، لتكتفي بالظهور النادر في الساحات الفنية من أجل تكريمها، وفضلت الابتعاد عن التمثيل، لأن الأعمال التي تعرض عليها لا تناسب تاريخها الفني، ولن تضيف لها.4. نيلليرغم ظهورها في العديد من الأحداث الفنية، فإن الفنانة نيللي ابتعدت عن التمثيل منذ سنوات طويلة، بعد آخر عمل لها مسلسل "قصاقيص ورق" عام 2005.وخلال تكريمها العام الماضي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أكدت النجمة أن سر غيابها طوال هذه السنوات، هو الأعمال التي تعرض عليها ولا تتناسب معها، لكنها لم تعتزل الفن كما تردد، قائلة: "أنا لم أعتزل الفن، لكن أرفض أعمالاً تقدم لي، ولا أنكر ذلك".5. رغدةالنجمة السورية رغدة من النجمات اللاتي يواجهن شائعات مستمرة بسبب مشاركاتها الفنية أو آرائها السياسية، إلا أنها قررت الغياب عن التمثيل منذ عام 2019، بعدما شاركت في مسلسل "الضاهر"، من دون اعتزال الفن.