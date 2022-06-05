Advertisement

فنون ومشاهير

من داخل المستشفى.. ظهور مقلق لياسمين عبدالعزيز

Lebanon 24
05-06-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-959373-637900562912839040.jpeg
Doc-P-959373-637900562912839040.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثارت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز قلق جمهورها بعد مشاركتها صورة من داخل المستشفى وظهور المحاليل الطبية في يدها.

وعلّقت ياسمين عبدالعزيز على الصورة قائلة: "أهم حاجة في الدنيا الصحة.. نعمة كبيرة"، ما تسبب بإثارة تساؤلات وقلق الجمهور خاصة وأن علامات التعب والإرهاق كانت واضحة على وجهها.
Advertisement
رحلة علاج طويلة
وكانت ياسمين قد تعافت من المرض بعدما عادت من رحلة علاج طويلة العام الماضي بدأتها عندما دخلت المستشفى في يوليو من العام الماضي، من أجل إجراء عملية جراحية.

ففي 6 أغسطس 2021، غادرت ياسمين عبدالعزيز المستشفى، بعد تحسن حالتها الصحية، وكشف زوجها أحمد العوضي، خروج زوجته بعد فترة طويلة قضتها بسبب الأزمة الصحية، مؤكدا أنها ستستكمل علاجها داخل منزلها، تحت مراقبة الأطباء.
العلاج في سويسرا
لكن في 10 آب 2021، غادرت ياسمين عبد العزيز، مطار القاهرة الدولي متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف؛ لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية، من تداعيات ومضاعفات العملية الجراحية التي أجرتها في 11 تموز الماضي.

يذكر أن ياسمين عبدالعزيز شاركت خلال شهر رمضان الماضي بإعلان دعائي مع الفنان كريم محمود عبدالعزيز لصالح إحدى شركات المحمول، وحقق نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:00 | 2022-06-06
02:20 | 2022-06-06
00:01 | 2022-06-06
16:00 | 2022-06-05
14:00 | 2022-06-05
11:00 | 2022-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website