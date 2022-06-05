من داخل المستشفى.. ظهور مقلق لياسمين عبدالعزيز

أثارت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز قلق جمهورها بعد مشاركتها صورة من داخل المستشفى وظهور المحاليل الطبية في يدها.



وعلّقت ياسمين عبدالعزيز على الصورة قائلة: "أهم حاجة في الدنيا الصحة.. نعمة كبيرة"، ما تسبب بإثارة تساؤلات وقلق الجمهور خاصة وأن علامات التعب والإرهاق كانت واضحة على وجهها.

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رحلة علاج طويلة

وكانت ياسمين قد تعافت من المرض بعدما عادت من رحلة علاج طويلة العام الماضي بدأتها عندما دخلت المستشفى في يوليو من العام الماضي، من أجل إجراء عملية جراحية.



ففي 6 أغسطس 2021، غادرت ياسمين عبدالعزيز المستشفى، بعد تحسن حالتها الصحية، وكشف زوجها أحمد العوضي، خروج زوجته بعد فترة طويلة قضتها بسبب الأزمة الصحية، مؤكدا أنها ستستكمل علاجها داخل منزلها، تحت مراقبة الأطباء.