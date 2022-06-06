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فنون ومشاهير

انقلبت به السيارة: فنان لبناني ينجو من حادث مروع.. إليكم تطورات حالته الصحية وفيديو يوثق ما حصل معه

Lebanon 24
06-06-2022 | 00:01
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خرج الفنان زياد برجي من المستشفى بعد إصابته بحادث سير، أثناء تصويره إحدى أغانيه، مساء أمس الأحد.

 

وذكرت مصادر مقربة من زياد في تصريحات صحافية، أنه تلقى العلاج المناسب، وحالته أصبحت أفضل الآن، مضيفة أن إصابته كانت عبارة عن رضوض وجروح سطحية، وسمح له الأطباء بالخروج من المستشفى ولكنه سيبقى في المنزل لعدة أيام من دون حركة.

 

وكان برجي يقود سيارة من نوع BUGGY، حيث انقلبت به مرتين، فنقل إلى المستشفى، التي أجرى فيها الفحوصات اللازمة التي كشفت عدم إصابته بأي كسور بل برضوض فقط، فخرج من المستشفى إلى البيت.

 

ووثق برجي مقطع فيديو من الحادث الذي تعرض له عبر حسابه الخاص في إنستغرام، وعلق: "حبيت شاركن بهل فيديو مش لوجعلكن قلبكن بس لوصلكن انو يلي بتكون امو راضية عنو ما بتقتلو الشدة الحمد لله عكل شي".

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A post shared by Ziad Bourji (@ziadbourji)


 
 

وتعد هذه المرة الثانية، التي يتعرض فيها برجي، لحادث أثناء تصوير عمل فني، ففي العام 2013، تعرض لحادث أثناء تصويره مشاهد من مسلسل "حبيب ميرا".

(فوشيا)
المصدر: فوشيا
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