"التحدي".. قريباً مع بسام كوسا وستيفاني صليبا

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طرحت شركة "ميديا هاوس بيكتشرز" للمنتجين سامح مجدي ونهلة زيدان الملصق الإعلاني (بوستر) الرسمي لمسلسل "التحدي" المشوّق، من بطولة نخبة من أبرز النجوم العرب، على رأسهم بسّام كوسا وباسم مغنية وستيفاني صليبا ووسام حنا وكارمن لبّس.وينطلق عرض العمل الدرامي الضخم قريباً، بحكاية جديدة ومختلفة في "التحدي" الذي يشكل السر الثاني في سلسلة الأسرار الغامضة والمثيرة، ضمن عالم يخضع لسيطرة المافيا في الممنوعات والمال والانتقام... وحتى الحب، في مقابل مواجهة بوليسية واستخبارية حادة.ويخوض شخوص العمل من تأليف وسيناريو وحوار مؤيد النابلسي أمام عدسة المخرج مروان بركات، معارك إنسانية على مستويات عدّة وانعطافات وتقلبات جريئة، حيث يحمل كل منها سراً دفيناً يشكّل كشفه صدمة كبرى، ضمن الأحداث التي غالباً ما تنقلب رأساً على عقب في حبكة عميقة.ويشارك في التمثيل الفنانون: رواد عليو وجورج شلهوب وبيار داغر ورانيا سلوان وسلطان ديب وتانيا فخري وبياريت قطريب وفرح بيطار وناتاشا شوفاني.