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فنون ومشاهير

أسرة أم كلثوم تردّ على الشاعر المسيء لها: "أنت فين وهي فين؟"

Lebanon 24
06-06-2022 | 16:00
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رغم اعتذاره عن تصريحاتته التي طالت سمعتها وحياتها الشخصية، عبّرت عائلة النجمة الراحلة أم كلثوم عن استيائها من الإساءات التي وجهها الشاعر المصري ناصر دويدار بحقها.

كشف عدلي، حفيد الشيخ خالد شقيق الراحلة، في حديث مع "العربية.نت"، أن عدداً من المحامين تطوعوا لمقاضاة الشاعر المسيء، مؤكدين أنهم لم يتنازلوا عن حقها رغم محاولات الأخير تسوية الأمر والتراجع عن تصريحاته.
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وأكد أن الأسرة مستاءة من التصريحات التي خاضت بحياة كوكب الشرق الخاصة، مضيفاً أن جدته من عائلة محافظة، ونالت تكريماً كبيراً من رؤساء وزعماء العالم تقديراً لموهبتها وعطائها الفني.

وأوضح أن عدداً كبيراً من محامي مدينة السنبلاوين مسقط رأس الراحلة، طلبوا من الأسرة تفويضهم لمقاضاة الشاعر والحصول على حق أم كلثوم عبر القضاء.

وتساءل عن مصادر معلومات الشاعر المسيء، مؤكداً أن كلامه عار تماماً عن الصحة، وقال موجها حديثه للشاعر: "أنت فين وأم كلثوم فين؟".

ولفت إلى أن الأسرة تنتظر الشاعر في ساحات القضاء بعدما أساء لرمزين كبيرين من رموز وقامات مصر الفنية، وفق تعبيره.

يذكر أن دويدار قدم في وقت سابق اعتذراً عما بدر منه من إساءات في حق أم كلثوم والشاعر أحمد رامي بعدما وصف العلاقة بينهما على أنها كانت علاقة ذئب بفريسته، ورأى بأن أم كلثوم "أنانية، تلاعبت برامي".

وعلى الأثر أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين بياناً ترفض فيه إهانة الاثنين وأعلنت عن تقدمها ببلاغ للنائب العام ضد دويدار، واتهامه بالإساءة إلى رمزين كبيرين خلال ندوة أقيمت باتحاد كتاب مصر.
المصدر: لها
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