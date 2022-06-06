ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها عبر "إنستغرام".. والعوضي ينشر صورة مع "اللبناني الجدع"

في مفاجأة أثارت الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، ألغت النجمة ياسمين عبد العزيز متابعة زوجها الفنان أحمد العوضي عبر حسابها على "إنستغرام"، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، والتي إضطرتها للسفر إلى سويسرا للعلاج، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول وجود خلافات بين الزوجين، بل وذهب البعض للتأكيد بأن انفصالهما بدأ يلوح في الأفق خاصة وأن ياسمين كتبت منشوراً قالت فيه:" ستعلمك الشدائد دائما إنه ليس لم إلا الله"، وهو ما فسره البعض أيضاً بإنه إسقاط منها على زوجها أحمد العوضي.
لكن العوضي نفسه مازال متابعًا لياسمين على مواقع التواصل ويحتفظ الثنائي بصورهما معا.
كما نشر العوضي على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" صورة له مع شخص لبناني أثناء تواجده في جينيف بسويسرا، لإجراء فحوصات طبية على زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد إصابتها بوعكة صحية جيدة استدعت السفر إلى سويسرا للاطمئنان على حالتها. وعلق على الصورة قائلاً: "الراجل اللبناني الجدع شكراً يا يوسف علي جدعنتك واستضافتك الكريمه في جينيف".
وهو ما زاد من حيرة جمهور ياسمين لأن تواجد العوضي معها في سويسرا يعني إنه بجانبها ولا خلافات بينهما.
وكانت ياسمين قد فاجأت جمهورها وكل محبيها، بأنها تعرضت لأزمة صحية جديدة، من خلال صورة لها، نشرتها على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، ظهرت فيها داخل أحد المستشفيات، وهي تخضع لبعض التحاليل، مطالبة جميع محبيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل حتى تمر من هذه الأزمة، وتعود لجميع محبيها في أقرب وقت، وعلقت عليها قائلة: "أهم حاجة في الدنيا الصحة.. نعمة كبيرة".