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فنون ومشاهير

كارول سماحة تنفذ مشهداً خطراً بنفسها.. أخذت نفساً عميقاً وقفزت (فيديو)

Lebanon 24
06-06-2022 | 09:20
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شاركت النجمة كارول سماحة مقطع فيديو لها، عبر حسابها في "تويتر"، كشف بعضاً من كواليس تصوير أغنيتها الجديدة "إجازة"، حيث أظهر المقطع في البداية كارول، وهي تسأل مخرج الفيديو كليب عن كيفية تنفيذ الخطوات، وبعدما كانت خائفة بداية، الا أنّها أخذت نفساً عميقاً، وقفزت بين الراقصين. 
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وحظي مقطع الفيديو، الذي شاركته النجمة مع محبيها، بتفاعلٍ كبيرٍ، كان أبرزها تعليق الفنانة سيرين عبدالنور، حيث أعادت الأخيرة مشاركة مقطع الفيديو، عبر حسابها على "تويتر"، مشيرةً إلى أن قلبها تألم لحظة مشاهدتها تلك القفزة، مباركةً لكارول قدرتها على القفز، وكذلك باركت لها على الأغنية والكليب. 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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