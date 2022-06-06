كارول سماحة تنفذ مشهداً خطراً بنفسها.. أخذت نفساً عميقاً وقفزت (فيديو)

شاركت النجمة كارول سماحة مقطع فيديو لها، عبر حسابها في "تويتر"، كشف بعضاً من كواليس تصوير أغنيتها الجديدة "إجازة"، حيث أظهر المقطع في البداية كارول، وهي تسأل مخرج الفيديو كليب عن كيفية تنفيذ الخطوات، وبعدما كانت خائفة بداية، الا أنّها أخذت نفساً عميقاً، وقفزت بين الراقصين.

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📍بالنسبة للقفزة عن السيارة بكليب #اجازه واللي الكل عم يسألني عنا…ما في أي بديل مكاني صور هذه اللقطة 👇👇🥰 pic.twitter.com/JBegMSPh5E — CAROLE SAMAHA (@CAROLE_SAMAHA) June 5, 2022

وحظي مقطع الفيديو، الذي شاركته النجمة مع محبيها، بتفاعلٍ كبيرٍ، كان أبرزها تعليق الفنانة سيرين عبدالنور، حيث أعادت الأخيرة مشاركة مقطع الفيديو، عبر حسابها على "تويتر"، مشيرةً إلى أن قلبها تألم لحظة مشاهدتها تلك القفزة، مباركةً لكارول قدرتها على القفز، وكذلك باركت لها على الأغنية والكليب.