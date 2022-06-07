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فنون ومشاهير

أول رد رسمي من أحمد العوضي بعد شائعة انفصاله عن ياسمين عبد العزيز.. هذا ما قاله

Lebanon 24
07-06-2022 | 11:00
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أنهى الفنان أحمد العوضي، الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية حول انفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز، بسبب عدم سفره معها إلى سويسرا حيث تستكمل رحلتها العلاجية في جنيف.
ونشر أحمد العوضي صورة تجمعه بزوجته ياسمين عبدالعزيزعبر حسابه على " فيسبوك " .. مهما يحصل بينا..هتفضلي كل حاجة في حياتي ..بحبك "
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وخلال الساعات الماضية تصدر اسم الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي التريند بعد انتشار شائعات حول انفصالهما.
والسبب وراء انتشار هذه الشائعات هو إلغاء ياسمين عبد العزيز متابعة أحمد العوضي عبر "انستغرام" بعد يوم واحد من كشفها عن مرورها بوعكة صحية وسفرها إلى سويسرا لإجراء بعض الفحوصات.
المصدر: سيدتي
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