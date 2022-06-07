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فنون ومشاهير

امتنع عن الطعام نهائياً؟.. نجل الفنان يكشف تطورات حالة والده الصحية

Lebanon 24
07-06-2022 | 07:15
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أعربت أسرة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عن استيائها من تداول شائعة تدهور الحالة الصحية له وامتناعه نهائياً عن تناول الطعام.
ورد الموسيقار أحمد نجل عبد الرحمن أبو زهرة، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، على هذه الشائعات ونشر صورة من الأخبار المتداولة حول تدهور حالة والده الصحية، وعلق مؤكداً أنّ الكلام عارٍ من الصحة تماما. 
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وناشد الاعلاميين بتوخي الدقة في نقل الاخبار، واحترام رغبتهم في عدم التحدث عن حالة والدهم الصحية. 
 
 
جدير بالذكر، أن الفنان عبدالرحمن أبو زهرة تعرض، مؤخراً، لأزمة صحية كبيرة وانتقل إلى المستشفى، حيث خضع لمتابعة مستمرة من فريق طبي، بعدما عانى التهاب الرئة.
المصدر: زهرة
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