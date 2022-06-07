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فنون ومشاهير
الوجع لم يمنع أنغام من الوقوف مع عايض يوسف على مسرح ليالينا
Lebanon 24
07-06-2022
|
16:00
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ليلة من ليالي موسم جدة و"أيامنا الحلوة" أحيا خلالها النجم السعودي عايض يوسف وصوت مصر الفنانة أنغام حفل غنائي ضخم على مسرح بنش مارك "ليالينا" استمر حوالي 6 ساعات، حيث أطربا الجمهور بباقة من أجمل أغانيهما.
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افتتح الحفل الفنان عايض بأغنية "حلو الكلام" وسط ترحيب وهتاف صاخب من الجمهور، حيث شكر عايض الحضور والهيئة العامة للترفيه على ما يقدمونه للفن والفنانين، كما خصّ بالشكر شركة بنش مارك المنظمة على رأسها السيد محمد زكي حسنين، والقائمين على فعاليات موسم جدة 2022، وكالعادة كانت زوجته الفنانة هبة الحسين حاضرة وشاركت الجمهور في ترديد أغانيه منها، "نسيتني"، "لي بال"، "استراحة محارب"، "لاحول ولا قوة"، "لاني فقت" و"مافضيت"، كما أدى اغنية "لماذا" من كلمات سمو الامير عبدالرحمن بن مساعد.
أما نجمة مصر أنغام فاعتلت المسرح وكتفها مربوطة، وسط هتاف وترحيب حار من الجمهور، وبدأت وصلتها الغنائية الأولى بـأغنية "ونفضل نرقص"، ثم رحّبت بالجمهور وعبّرت لهم عن اشتياقها لهم، فتعالت أصوات بين "حمداً لله على السلامة"، "نورتي جدة" و"وحشتينا"، ثم أكملت انغام سلسلة من أجمل أغانيها منها، "حالة خاصة"، "ثلاث حروف"، "هدنه"، "لا تهجى" وأغنية "مزح" التي عقب إنهائها عبّرت أنغام عن شرفها بغناء كلمات سمو الأمير بدر بن عبد المحسن.
الجدير بالذكر أن هذا هو الحفل الأول للفنانة أنغام بعد خضوعها لعملية جراحية في الكتف.
المصدر: نواعم
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