Advertisement

فنون ومشاهير

فنان مصري يثير الجدل حول حالته الصحية برسالة غريبة

Lebanon 24
07-06-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-959875-637902067203216034.jpg
Doc-P-959875-637902067203216034.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر الفنان توفيق عبد الحميد عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" رسالة غريبة أثارت القلق عليه من جمهوره حول صحته، حيث أشار فيها إلى أنه بدأ التعود على الألم والمرض شيئاً فشيئاً، طالما أنه أصبح راضياً بما يمر به من أزمة صحية، بعد إصابته بانزلاق غضروفي في الفترة الأخيرة، مؤكداً أنه حالياً يعتبر نفسه من المُرفّهين، بعدما رأى من هم أكثر منه ألمًا.
Advertisement

وكتب عبد الحميد قائلاً: "شيئاً فشيئاً تبدأ في التعود على الألم، ما دام محتمَلاً، ثم يرسل الله في طريقك من هم أكثر تعرضاً للأشد من الألم، فتصبر وترضى وتحمد الله، وتعتبر نفسك من المرفّهين اللي بيدلعوا".

وكان الفنان توفيق عبد الحميد قد أعلن في الفترة الأخيرة اعتزاله الفن، بسبب الظروف الصحية التي يمر بها، والتي لا تسمح له بتحمل مشقة وصعوبات التصوير في الأعمال الفنية التي كان يشارك فيها.

وطلب من جميع جمهوره ومحبيه الدعاء له بالشفاء العاجل، حتى يمر من هذه الأزمة على خير، ويعود الى جمهوره بصحة جيدة.

المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2022-06-07
11:00 | 2022-06-07
10:02 | 2022-06-07
09:17 | 2022-06-07
07:15 | 2022-06-07
05:00 | 2022-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website