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فنون ومشاهير
فنان مصري يثير الجدل حول حالته الصحية برسالة غريبة
Lebanon 24
07-06-2022
|
14:00
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نشر الفنان توفيق عبد الحميد عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" رسالة غريبة أثارت القلق عليه من جمهوره حول صحته، حيث أشار فيها إلى أنه بدأ التعود على الألم والمرض شيئاً فشيئاً، طالما أنه أصبح راضياً بما يمر به من أزمة صحية، بعد إصابته بانزلاق غضروفي في الفترة الأخيرة، مؤكداً أنه حالياً يعتبر نفسه من المُرفّهين، بعدما رأى من هم أكثر منه ألمًا.
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وكتب عبد الحميد قائلاً: "شيئاً فشيئاً تبدأ في التعود على الألم، ما دام محتمَلاً، ثم يرسل الله في طريقك من هم أكثر تعرضاً للأشد من الألم، فتصبر وترضى وتحمد الله، وتعتبر نفسك من المرفّهين اللي بيدلعوا".
وكان الفنان توفيق عبد الحميد قد أعلن في الفترة الأخيرة اعتزاله الفن، بسبب الظروف الصحية التي يمر بها، والتي لا تسمح له بتحمل مشقة وصعوبات التصوير في الأعمال الفنية التي كان يشارك فيها.
وطلب من جميع جمهوره ومحبيه الدعاء له بالشفاء العاجل، حتى يمر من هذه الأزمة على خير، ويعود الى جمهوره بصحة جيدة.
المصدر: لها
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