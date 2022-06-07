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فنون ومشاهير

بعد سنوات على اعتزالها.. نورمان اسعد تتصدر "الترند" بسبب هذه الصورة!

Lebanon 24
07-06-2022 | 09:17
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من جديد وبشكل مفاجئ، تصدر اسم الفنانة السورية المعتزلة، نورمان أسعد، مؤشرات الأكثر بحثاُ في "غوغل"، بعد تداول صورة قديمة لها من حفل زفافها إلى الفنان السوري أيمن زيدان، منذ أكثر من 30 عاماً.
واجتاحت تلك الصور مواقع "السوشيال ميديا"، وهذه ليست المرة الأولى التي نشاهد فيها هذه الصورة، ولا تعتبر نادرة للثنائي، فسبق أن قام الجمهور بتداولها العام الماضي.
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وقد تزوج الثنائي للمرة الأولى بعد تقديمهما مسلسلهما الشهير "يوميات جميل وهناء"، بشكل مفاجئ، إلا أنهما انفصلا بعد وقت قصير، لكنهما تعاونا مجدداً في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "ألو جميل ألو هناء".
 
عادت نورمان إلى أيمن زيدان بعد مشاركتهما في بطولة مسلسل "ألو جميل ألو هناء"، ودام الزواج ثلاث سنوات، لكنهما انفصلا في نهاية عام 2003، بعدما أنجبا ابنتهما الوحيدة "جودي" في 2003.
تزوجت بعد ذلك المخرج العراقي عدنان إبراهيم، وكان زواجهما عام 2004، وانفصلا عام 2006.
 
مطلع 2007، تزوجت من رجل الأعمال والسياسي العراقي نهرو محمد عبدالكريم الكسنزاني، وأنجبت منه أربعة أبناء، هم: "تيجان"، وثلاث بنات، هن: "تاج، وجينار"، والصغرى "روجينا"، وقد أقامت معه متنقلة بين أميركا والأردن، حيث استقرت في العاصمة الأردنية عمان.

أعلنت اعتزالها العمل الفني عام 2007، وذلك بعد زواجها الثالث، وآخر ظهور إعلامي لها كان عام 2011، خلال اتصال أجرته مع تلفزيون "الدنيا"، تحدثت فيه عن موقفها من الأزمة السورية، إضافة لتكريمها كضيفة شرف خلال نفس العام بحفل خيري خاص في الأردن.
 
المصدر: زهرة
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