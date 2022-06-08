ممثل سوري يحسم الجدل... ما حقيقة تجسيده دور الراحل حافظ الأسد؟

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بعد انتشار شائعات كثيرة، حول تجسيده دور الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد في مسلسل جديد يحمل اسم "ابتسم أيها الجنرال"، يتناول حياة الرئيس الراحل، ووصوله إلى الحكم عام 1970، خرج الفنان السوري مكسيم خليل لينفي الأمر.وفي تغريدة، كتبها النجم السوري عبر حسابه في "تويتر"، قال إن ما يجري تداوله، حالياً، في بعض مواقع التواصل حول موضوع مسلسل "ابتسم أيها الجنرال"، ارتجالاتٌ عارية من الصحة.