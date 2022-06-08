Advertisement

فنون ومشاهير

ممثل سوري يحسم الجدل... ما حقيقة تجسيده دور الراحل حافظ الأسد؟

Lebanon 24
08-06-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-960113-637902689800914785.jpg
Doc-P-960113-637902689800914785.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
بعد انتشار شائعات كثيرة، حول تجسيده دور الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد في مسلسل جديد يحمل اسم "ابتسم أيها الجنرال"، يتناول حياة الرئيس الراحل، ووصوله إلى الحكم عام 1970، خرج الفنان السوري مكسيم خليل لينفي الأمر.
Advertisement

وفي تغريدة، كتبها النجم السوري عبر حسابه في "تويتر"، قال إن ما يجري تداوله، حالياً، في بعض مواقع التواصل حول موضوع مسلسل "ابتسم أيها الجنرال"، ارتجالاتٌ عارية من الصحة.
 
وأضاف النجم السوري، في تغريدته، أن أي معلومات أو تفاصيل تخص العمل سيتم الكشف عنها لاحقاً من قِبل كاتب العمل سامر رضوان، أو الشركة المنتجة، مختتماً رسالته بقوله إنه وجب التنويه.
 
(زهرة الخليج)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:28 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2022-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:53 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2022-06-08
14:00 | 2022-06-08
13:04 | 2022-06-08
12:47 | 2022-06-08
11:00 | 2022-06-08
10:21 | 2022-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website