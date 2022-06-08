فنانة لبنانية تُفاجئ الجمهور بعد طلاقها.. ظهرت بالحجاب تؤدي مناسك العمرة (صورة)

فاجأت الفنانة دانا حلبي المتابعين بنشرها صورة ظهرت فيها مرتدية الحجاب.

فقد نشرت دانا على صفحتها الخاصة عبر انستغرام صورة لها ظهرت فيها مرتدية الحجاب والعباءة وهي تقف امام الكعبة المشرفة اثناء ادائها مناسك العمرة.

وارفقت دانا الصورة بتعليق قالت فيه :"الحمدالله حُباً … الحمدالله شُكراً.. الحمدلله يوماً وشهراً و عُمراً .. الحمدلله في السراء والضراء.. الحمدلله بلا سبب ولا طلب … الحمدلله بلا عدد .. الحمد الله حتى يبلغ الحمد منتهاه ..يا رب علطول بتعطيني اكتر ما بستاهل .. يا حبيبي يا الله".

وكانت دانا أكدت مؤخرا انفصالها رسميا عن زوجها مصور المشاهير المصري ايمن عباس بعد زواج دام اقل من سنة.