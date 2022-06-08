Advertisement

فنون ومشاهير

فنانة لبنانية تُفاجئ الجمهور بعد طلاقها.. ظهرت بالحجاب تؤدي مناسك العمرة (صورة)

Lebanon 24
08-06-2022 | 00:45
A-
A+
Doc-P-960119-637902712904671898.jpg
Doc-P-960119-637902712904671898.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

 

فاجأت الفنانة دانا حلبي المتابعين بنشرها صورة ظهرت فيها مرتدية الحجاب.

 

فقد نشرت دانا على صفحتها الخاصة عبر انستغرام صورة لها ظهرت فيها مرتدية الحجاب والعباءة وهي تقف امام الكعبة المشرفة اثناء ادائها مناسك العمرة.

 

وارفقت دانا الصورة بتعليق قالت فيه :"الحمدالله حُباً … الحمدالله شُكراً.. الحمدلله يوماً وشهراً و عُمراً .. الحمدلله في السراء والضراء.. الحمدلله بلا سبب ولا طلب … الحمدلله بلا عدد .. الحمد الله حتى يبلغ الحمد منتهاه ..يا رب علطول بتعطيني اكتر ما بستاهل .. يا حبيبي يا الله".

 

Advertisement

A post shared by Dana Halabi - دانا حلبي (@danahalabiworld)


 

وكانت دانا أكدت مؤخرا انفصالها رسميا عن زوجها مصور المشاهير المصري ايمن عباس بعد زواج دام اقل من سنة.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:28 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2022-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:53 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2022-06-08
14:00 | 2022-06-08
13:04 | 2022-06-08
12:47 | 2022-06-08
11:00 | 2022-06-08
10:21 | 2022-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website