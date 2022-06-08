بأجواء فخمة راغب علامة يحتفل بعيد ميلاده الستين.. ورقصه مع زوجته يُشعل المواقع (صور وفيديو)

احتفل الفنان راغب علامة مساء أمس 7 حزيران بعيد ميلاده بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء والنجوم من بينهم الممثل باسم مغنية والممثل ومقدم البرامج هشام حداد.

وظهر راغب سعيدا وهو يحتفل بهذا اليوم المميز، وتم تداول فيديوهات هو يرقص مع زوجته مصممة المجوهرات جيهان علامة.

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ولفت وجود قالبي حلوى باللون الأسود يتوسطهما ميكروفون وحرف "أ".

كما تم تداول فيديو لراغب علامة مع الإعلامية جويس عقيقي خلال تواجدها في الحفل سألته فيه عن عمره فأجاب : "3 عشرينات" ما يعني انه بلغ الستين من عمره.