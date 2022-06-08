كلب عض فنانة عربية في منطقة حساسة.. تعرضت لنزيف شديد ونقلت إلى المستشفى! (صور)

كشفت الفنانة المصرية، رحمة حسن، أنها تعرضت للهجوم من قبل كلب شرس كبير الحجم؛ أقدم على عضها في منطقتها الحساسة؛ مما استدعى نقلها إلى المستشفى بأسرع وقت.

وسرَّدت رحمة حسن تفاصيل الحادثة المؤلمة في منشور مطوَّل شاركته عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، حيث أشارت إلى أنها كانت تسير في الشارع متَّجةً إلى بقالة بالقرب من منزلها وذلك مساء يوم أمس في تمام الساعة 11 مساءً، وأثناء سيرها وقفت إلى جانبها سيارة وفتح بابها لينقض عليها كلب من فصيلة "جيرمن شيبرد"؛ إذ لم تتمكن من الهروب بسبب قوته وحجمه الكبير، رغم أن صاحبته حاولت جاهدة منعه، إلَّا أن لجام الكلب فك.

وعلى الفور، سارعت صاحبة الكلب إلى أخدها للمشفى من أجل تلقي العلاج المناسب، إذ منحت حقنة تطعيم الكلاب، ويبقى أربع حقن ستعطى لها على مدار الشهر الحالي، حيث يتطلب علاجها 21 يومًا.

وأكَّدت رحمة إلى أنها تعرّضت لنزيف شديد في مكان الجرح، وأصيبت بحالة انهيار عصبي، كما أنها غير قادرة على اتخاذ قرار بشأن مصير الكلب، خاصة أنها لا ترغب في إيذائه وإنهاء حياته.

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من جهة أخرى، أعربت رحمة عن انزعاجها واستيائها بعد معرفة أن الكلب كان وقد سبق له أن عضَّ وهجم على أبناء السيدة، ما دفعها للتساؤل حول أسباب امتناع صاحبة الكلب من إلزامه على ارتداء كمامة الكلاب المضادة للعض، أو على الأقل أن يتواجد برفقته شخص قوي البنية، كما حملتها المسؤولية كاملة.

كما شكرت رحمة متابعيها في منشور آخر، وطمأنتهم على حالتها الصحية، مُشيرةً إلى أنها توجَّهت إلى المستشفى وزارت جراح متخصص سيشرف على حالتها الصحية، مؤكدةً أن العلاج سيطلب بعض الوقت.

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أما بشأن مصير الكلب، أكَّدت رحمة أن صاحبة الكلب تعهدت لها أن ترسل الكلب إلى مركز تعليم؛ من أجل تعديل سلوكه، وعليها بالمقابل إرسال ورقة رسمية تثبت ذلك؛ وإلَّا سترفع عليها دعوى قضائية.