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فنون ومشاهير

هاني شاكر ينعى والدة الفنان الشهير

Lebanon 24
08-06-2022 | 08:00
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قدّم الفنان هاني شاكر بشخصه وبصفته نقيب المهن الموسيقية واجب العزاء الى الفنان الجزائري الشاب خالد بعد وفاة والدته.

ونشر مجلس نقابة المهن الموسيقية بياناً نعى فيه الراحلة وجاء فيه: "الفنان هاني شاكر بشخصه وصفته نقيب المهن الموسيقية ومجلس النقابة يشاطرون الفنان الشاب خالد أحزانه وينعون والدته أسكنها الله رحمته ورضوانه ويدعون له ولأسرتها الصبر والسلوان في فقيدتهم المغفور لها بإذن الله".
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وكان المخرج الكويتي يعقوب المهنا أعلن، عبر حسابه الشخصي في موقع "فيسبوك" خبر وفاة والدة الشاب خالد، طالباً من جمهوره الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.


المصدر: لها
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