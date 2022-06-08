حاولت العودة لبيكيه مرتين ورفضها... إليكم ما كشفته صحيفة عن شاكيرا

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حاولت المغنية الكولومبية، شاكيرا، العودة إلى شريكها جيرارد بيكيه قائد برشلونة الإسباني مرتين لكنه رفضها، قبل أن يعلن الطرفان انفصالهما ببيان مشترك الأسبوع الماضي.وقالت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية: كانت أغنية شاكيرا الأخيرة محاولة منها لإعادة المياه إلى مجاريها مع قائد برشلونة، إذ كانت تبحث عن علاج الجروح التي خلفتها نهاية العلاقة.وأضافت: حتى بعدما بدأت علاقتهما بالانهيار قبل فترة من الإعلان الرسمي، كانت شاكيرا في حالة هيام ببيكيه لا مثيل لها، إذ حاولت العودة إليه مرتين لكنه رفضها، قبل أن يصدر الثنائي بيانهما الذي أفاد بانتهاء العلاقة.