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فنون ومشاهير

بعد غياب طويل عن الإعلام.. زياد الرحباني يظهر برفقة نجمة عربية شاهدوا كيف أصبح (صور)

Lebanon 24
09-06-2022 | 00:11
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نشرت الفنانة لطيفة التونسية صورا جديدة عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

 

لطيفة الموجودة حاليا في لبنان، زارت الفنان زياد الرحباني ونشرت صورا معه، وعلقت عليها بالقول: "كل ما أجي لبنان من احلى الحاجات اللي بتحصللي اني باشوفك وازورك واقعد معاك وبافرح كل ما باشوفك وتزيدني ثقة في الفن وحبك وتفاؤلك بيزيدني أمل في لبنان".

 

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A post shared by Latifa لطيفة التونسية (@latifaofficial)


 

وقد لاقت الصور اعجاب المتابعين الذين اشتاقوا لزياد الرحباني المُبتعد عن الإطلالات الإعلامية، وتمنى المتابعون ان يتعاونا من جديد من خلال عمل فني يجمعهما.   

المصدر: "رصد" لبنان 24
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