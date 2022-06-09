بعد غياب طويل عن الإعلام.. زياد الرحباني يظهر برفقة نجمة عربية شاهدوا كيف أصبح (صور)

نشرت الفنانة لطيفة التونسية صورا جديدة عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

لطيفة الموجودة حاليا في لبنان، زارت الفنان زياد الرحباني ونشرت صورا معه، وعلقت عليها بالقول: "كل ما أجي لبنان من احلى الحاجات اللي بتحصللي اني باشوفك وازورك واقعد معاك وبافرح كل ما باشوفك وتزيدني ثقة في الفن وحبك وتفاؤلك بيزيدني أمل في لبنان".

وقد لاقت الصور اعجاب المتابعين الذين اشتاقوا لزياد الرحباني المُبتعد عن الإطلالات الإعلامية، وتمنى المتابعون ان يتعاونا من جديد من خلال عمل فني يجمعهما.