ظهرت كالنجمات العالميات.. ممثلة لبنانية تسرق الأضواء في أمستردام بفستان مكشوف (صور)

نشرت الممثلة ستيفاني عطالله صورا عبر حسابها الخاص على "انستغرام" وذلك خلال مشاركتها في مهرجان أمستردام السينمائي الدولي.

وظهرت ستيفاني وهي تحمل جائزة حيث فاز فيلم "الثلاثاء 12" الذي تُشارك فيه بجائزة أفضل سيناريو.

وبدت ستيفاني كالنجمات العالميات، حيث ارتدت فستانا طويلا باللونين الزهري والبرتقالي وتميز بفتحة طويلة عند الصدر.

وانهالت تعليقات المتابعين الذين قدموا التهنئة لستيفاني وتمنوا لها المزيد من النجاح في مسيرتها.