شيرين عبد الوهاب تُفاجئ الجميع بآخر ظهور لها.. خسرت الكثير من وزنها (صورة)

نشرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب صورة جديدة عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" ظهرت فيها وقد خسرت الكثير من الوزن الذي كانت قد اكتسبته خلال الفترة الماضية، وبدت في قمة الحيوية والانطلاق.

وارتدت شيرين فستان "أوف وايت" واعتمدت تسريحة شعر بسيطة ومميزة، وأجمع متابعوها على عودتها إلى أنوثتها وإطلالتها الساحرة التي اعتادت أن تظهر بها دائماً.

من جهة أخرى، تستمر حالة النشاط الفني التي تعيشها شيرين عبد الوهاب بعد انفصالها عن زوجها الفنا حسام حبيب، حيث تستعد لتقديم عدد من الأغنيات لجمهورها بالإضافة إلى عدة حفلات في مختلف الدول العربية ستحييها خلال فصل الصيف.