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فنون ومشاهير

بعد تعرّض رحمة حسن لعضّة كلب في "منطقة حساسة".. فنانون عانوا من حوادث مشابهة وأحدهم ردّ "النهشة"

Lebanon 24
09-06-2022 | 07:44
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كشفت الفنانة رحمة حسن عن تطورات حالتها الصحية بعد تعرّضها لعضة كلب غرز أنيابه في مناطق حساسة من جسدها بحسب تصريحها. وكتبت رحمة منشوراً عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" كشفت من خلاله عن دخولها المستشفى بعدما شعرت بتعب وآلام شديدة، ولكنها أكدت أنها أصبحت افضل من السابق.
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ورحمة حسن ليست الأولى من الفنانين الذين تعرضوا لعضة كلب، لكن هناك عدد منهم تعرض لمثل هذا الأمر.
 
يحيى الفخراني

تعرض الفنان الكبير يحيى الفخراني في وقت سابق، لهجوم من أحد الكلاب الضالة، وكان ذلك أثناء عودته من استديو مصر، حيث كان يصور مسلسله "سكة الهلالي" وقتها، وتسبب الهجوم عن إصابته في فخذه، وتم نقله إلى المستشفى، وحصل على المصل المضاد، ثم عاد بعدها الفخراني لاستكمال التصوير.

خالد الصاوي
 
أوضح الفنان خالد الصاوي في وقت سابق أثناء استضافته في برنامج "سهرانين"، أنه تعرض للعض من كلب، حينما كان صغيرًا، وأشار الصاوي إلى إنه لم يفكر وقت حدوث الواقعة، وقرر أن يعض الكلب مثلما عضه، قائلاً: "كنت سأرد له النهشة". 

خالد زكي

أصيب الفنان خالد زكي أيضا في ساقه جراء عضة كلب ضال، وقتها كان يسير في أحد الشوارع خلال رجوعه ليلاً لمنزله بعد انتهائه من تصوير مسلسله الجديد "اغتيال شمس"، ونقل إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.


المصدر: لها
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