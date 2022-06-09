"لاكاسا دي بابل" على الطريقة التركية

Advertisement

بعد إنهاء أحداث الموسم الخامس من سلسلة المسلسل العالمي الشهير "لا كاسا دي بابل"، اتجهت منصة نتفليكس العالمية لتقديم موسم جديد ولكن بطريقة مختلفة.نسخة إسبانيأعلنت شبكة نتفليكس العالمية قبل أيام تحضيرها لنسخة إسبانية من المسلسل الشهير "لا كاسا دي بابل" استثماراً لنجاح مواسمه السابقة، على أن يكون العمل الجديد مقتبساً من المسلسل حيث سيتناول حياة شخصية برلين التي قدمت في موسم لا كاسا دي بابل والتي جسدها بيدور ألونسو، وكانت قد قُتلت في أحداث الموسم الثاني من المسلسل ولكنها ظهرت في باقي أجزاء العمل على طريقة الفلاش باك.ونشر أحد المواقع التركية الإلكترونية أن هناك مفاوضات بين آراس بولوت إينملي بطل المسلسل الشهير "الحفرة" ومحمد كورتولوش لينضما إلى أبطال مسلسل "برلين" عبر منصة نتفليكس العالمية.فيلم تاريخيوكان آراس قد اتفق على فيلم تاريخي عن حرب الاستقلال التركية، على أن يجسد شخصية مصطفى كمال أتاتورك، وسيُعرض عبر شاشة إحدى المنصات العالمية في العام المقبل.