29
o
بيروت
30
o
طرابلس
30
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
زوج بريتني سبيرز الأسبق حاول إفساد حفل زفافها.. تفاصيل مثيرة!
Lebanon 24
10-06-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
احتفلت المطربة بريتني سبيرز بزفافها على خطيبها سام أصغري في منزلها بولاية لوس أنجلوس، بعد مرور 9 أشهر على إعلانهما لخطوبتهما، في حفل كاد أن يشهد مفاجأة غير سارة للعروسين.
اضطرت الشرطة للتدخل بعد محاولة جيسون اليكساندر زوج بريتني سبيرز الأسبق لاقتحام حفل الزفاف وإفساده، في بث مباشر عبر حسابه على Instagram.
Advertisement
وبحسب ما أكد موقع TMZ، فأن جيسون أليكساندر توجه إلى بوابة منزل بريتني سبيرز قبل بدء الزفاف، وتحدث إلى رجال الأمن طالبا منهم السماح له بدخول الحفل بصفته زوجها الأول، مؤكدا أنها وجهت له الدعوة.
ودخل جيسون أليكساندر إلى منزل بريتني سبيرز الذي يشهد حفل زفافها، وواصل بثه المباشر وهو يتحدث إلى الموجودين قائلا: "أنا أول أزواج بريتني، وكانت زوجتي الوحيدة وأنا هنا لإفساد الحفل"، قبل أن يتم اكتشافه ومواجهته بواسطة مسؤولي تنظيم الحفل، وإبلاغ شرطة مقاطعة فينتورا، التي حضرت لاعتقال زوج بريتني سبيرز الأسبق.
وتزوجت بريتني سبيرز من جيسون أليكساندر في 2004 واستمرت زيجتهما لمدة يومين و7 ساعات فقط، قبل أن يبطلا زواجهما.
(المصري اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-06-09
09/06/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة "باب الحارة" تظهر من دون ماكياج.. والجمهور: "يا باطل"! (صورة)
Lebanon 24
بطلة "باب الحارة" تظهر من دون ماكياج.. والجمهور: "يا باطل"! (صورة)
03:45 | 2022-06-10
10/06/2022 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب احدى المدن اللبنانية (صورة)
Lebanon 24
هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب احدى المدن اللبنانية (صورة)
00:00 | 2022-06-10
10/06/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-06-09
09/06/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يفعلها باسيل؟
Lebanon 24
هل يفعلها باسيل؟
03:15 | 2022-06-10
10/06/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
07:38 | 2022-06-10
شيرين تكشف سبب انتفاخ بطنها: "بحس إني في السابع"
07:28 | 2022-06-10
بهذا الشرط.. جوني ديب قد يتنازل عن تعويضه من آمبر هيرد
05:46 | 2022-06-10
بعد أنفها... زينب فياض إبنة هيفا وهبي تُجري عمليّة تجميل جديدة (صور)
04:00 | 2022-06-10
مذيعة ومغنية لبنانية ببكيني أخضر مُثير على الشاطئ.. والجمهور: "قلة أدب"! (صورة)
03:00 | 2022-06-10
بالأحمر "الصارخ" جويل مردينيان تحتفل بعيد ميلاد والدتها.. والأخيرة حديث الجمهور بجمالها تعرفوا إليها (صور)
02:21 | 2022-06-10
المئات اقتحموا المكان وأدوا صلاة المغرب.. هكذا علّق سعد لمجرد بعد إلغاء حفله في بغداد (صور وفيديو)
فيديو
فيديو لقوات روسية يثير جدلا... هل دمرّت مقاتلة لـ"الناتو"؟
Lebanon 24
فيديو لقوات روسية يثير جدلا... هل دمرّت مقاتلة لـ"الناتو"؟
07:00 | 2022-06-10
10/06/2022 16:35:23
Lebanon 24
Lebanon 24
المئات اقتحموا المكان وأدوا صلاة المغرب.. هكذا علّق سعد لمجرد بعد إلغاء حفله في بغداد (صور وفيديو)
Lebanon 24
المئات اقتحموا المكان وأدوا صلاة المغرب.. هكذا علّق سعد لمجرد بعد إلغاء حفله في بغداد (صور وفيديو)
02:21 | 2022-06-10
10/06/2022 16:35:23
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيد ميلاده الـ 60.. تعرفوا إلى منزل راغب علامة الفخم في وسط بيروت (صور وفيديو)
Lebanon 24
في عيد ميلاده الـ 60.. تعرفوا إلى منزل راغب علامة الفخم في وسط بيروت (صور وفيديو)
00:46 | 2022-06-10
10/06/2022 16:35:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact