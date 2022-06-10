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فنون ومشاهير

زوج بريتني سبيرز الأسبق حاول إفساد حفل زفافها.. تفاصيل مثيرة!

Lebanon 24
10-06-2022 | 05:00
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احتفلت المطربة بريتني سبيرز بزفافها على خطيبها سام أصغري في منزلها بولاية لوس أنجلوس، بعد مرور 9 أشهر على إعلانهما لخطوبتهما، في حفل كاد أن يشهد مفاجأة غير سارة للعروسين.

اضطرت الشرطة للتدخل بعد محاولة جيسون اليكساندر زوج بريتني سبيرز الأسبق لاقتحام حفل الزفاف وإفساده، في بث مباشر عبر حسابه على Instagram.
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وبحسب ما أكد موقع TMZ، فأن جيسون أليكساندر توجه إلى بوابة منزل بريتني سبيرز قبل بدء الزفاف، وتحدث إلى رجال الأمن طالبا منهم السماح له بدخول الحفل بصفته زوجها الأول، مؤكدا أنها وجهت له الدعوة.

ودخل جيسون أليكساندر إلى منزل بريتني سبيرز الذي يشهد حفل زفافها، وواصل بثه المباشر وهو يتحدث إلى الموجودين قائلا: "أنا أول أزواج بريتني، وكانت زوجتي الوحيدة وأنا هنا لإفساد الحفل"، قبل أن يتم اكتشافه ومواجهته بواسطة مسؤولي تنظيم الحفل، وإبلاغ شرطة مقاطعة فينتورا، التي حضرت لاعتقال زوج بريتني سبيرز الأسبق.
 
وتزوجت بريتني سبيرز من جيسون أليكساندر في 2004 واستمرت زيجتهما لمدة يومين و7 ساعات فقط، قبل أن يبطلا زواجهما.
 
(المصري اليوم)
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