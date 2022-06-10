في عيد ميلاده الـ 60.. تعرفوا إلى منزل راغب علامة الفخم في وسط بيروت (صور وفيديو)

احتفل الفنان راغب علامة بعيد ميلاده الـ60 في 7 حزيران الجاري.

ولد راغب بمنزل جده لأبيه ببلدة الغبيري ببيروت في 7 حزيران عام 1962، وكان والده يجيد العزف على آلة العود من باب الهواية وكان راغب وهو طفلاً يجلس بجوار والده ويستمتع بعزفه؛ فنمت عنده موهبة الغناء وحبه للموسيقى.

إليكم جولة داخل منزل السوبر ستار راغب علامة وذلك من خلال الصور الخاصة به وبأولاده "خالد" و"اؤي" على انستغرام لتتعرفوا على ديكوراته الفخمة والراقية.

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يقع منزل راغب في وسط بيروت، وهو المكان الذي يقيم به عدد كبير من الفنانين والشخصيات الهامة بلبنان، ويتألف من طابقين ويجمع بين الطابع الكلاسيكي والموديرن في الديكور .

ويضم منزل راغب حديقة خلابة مليئة بالأشجار خاصة النخيل والتي تضفي الظل والجاذبية في أرجاء الحديقة؛ وهو المكان الذي يقضي فيه راغب الكثير من الوقت مع زوجته وأولاده؛ وتضم الحديقة منطقة جلوس تحتوي على كنبة وعدد من الكراسي .

كما يحتوي المنزل على تراس كبير يطل على الحديقة، والذي اشبه بجيم منزلي يضم عدد من المعدات الرياضية والتي ظهر الفنان في أكثر من فيديو وهو يمارس فيه الرياضة سواء مع ابنه خالد أو زوجته جيهان، ويتمتع المكان بإطلالته المميزة على الحديقة مما يتناسب مع النشاط المبذول أثناء التدريبات، والتمتع بالطبيعة الساحرة.

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A post shared by Khaled Alama خالد علامة (@khaledralama)





عمل علامة على الدمج بين الألوان عند تصميم ديكور منزله، وخاصة في غرفة المعيشة وهي أكثر الغرف التي تقضي بها الأسرة أغلب أوقاتها، حيث تتكون الغرفة من أكثر من جزء؛ سيطر اللون الأبيض على الجدران، كما ضمت الغرفة أكثر من طقم من الأرائك تنوعت ألوانه بين الرمادي الفاتح، البيج والبني المحمر.

كما زينت الغرفة بستائر بيج لامعة وعدد من الطاولات الرخامية البيضاء الفخمة، كما افترشت الأرض ببورسلين بيج أنيق؛ وقد تم دمج كل هذه الألوان لتمثل لوحة فنية مكتملة الأركان وتضفي حالة من البهجة النابعة من شخصية الفنان على الغرفة.

كما ضمت أيضا الغرفة شرفة كبيرة تطل على التراس لمزيد من الاسترخاء والراحة والاستمتاع أثناء الجلوس بها .