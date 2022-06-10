المئات اقتحموا المكان وأدوا صلاة المغرب.. هكذا علّق سعد لمجرد بعد إلغاء حفله في بغداد (صور وفيديو)

بعد اقتحام العشرات مسرح "سندباد لاند" في العاصمة العراقية حيث كان من المقرر أن يحيي حفلاً غنائياً على خشبته، خرج النجم المغربي سعد لمجرد عن صمته.

ونشر لمجرد عبر خاصية القصص المصوّرة (ستوري) الملحقة بحسابه الرسمي في تطبيق "انستغرام" صورة ظهر فيها برفقة شقيقه علي الذي يعيش في لندن، وعلّق عليها بالقول: "العراق نحبك مهما حدث، نرسل لكم الكثير من الحب من بغداد. نحن سعداء وكثيراً".

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وألغت إدارة مدينة "سندباد لاند" السياحية الحفل بعد تجمّع المئات من مناصري التنظيمات المسلّحة العراقية وأدائهم صلاة المغرب في مكان الحفل الذي أوقفوه تحت شعار "النهي عن المنكر".

وحاول بعض المتظاهرين اقتحام المدينة السياحية، إلا أن قوات الشغب تمكنت من صدّهم.

يُذكر أن منظّمي الحفل أعلنوا في وقت سابق نفاد تذاكر الحفل في منشور جاء فيه: "نسترعي انتباه جميع متابعينا الكرام الى ان أغلب تذاكر الحفل الكبير لسعد لمجرد الذي تقيمه المدينه برعاية نقابة الفنانين العراقيين قد نفدت وتم بيعها بالكامل، لذلك نقدّم وافر الاعتذار لمن كان يرغب بالحضور ولم يسعفه الوقت. نلتقيكم في مهرجانات قادمه بإذن الله مع كل المحبه لجمهورنا الكريم".