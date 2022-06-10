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فنون ومشاهير
بهذا الشرط.. جوني ديب قد يتنازل عن تعويضه من آمبر هيرد
Lebanon 24
10-06-2022
|
07:28
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لمح فريق الدفاع الخاص بالممثل الأميركي جوني ديب بقيامهم بتقديم عرض إلى طليقته آمبر هيرد، يعفيها من دفع الغرامة، التي حكمت بها المحكمة لصالح ديب، بشرط وحيد هو تنازلها عن الاستئناف على الحكم الصادر ضدها.
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وقالت صحيفة "The Independent"، البريطانية، إن هذا الإعلان جاء خلال أول مقابلة تلفزيونية، يظهر بها محامو ديب منذ بدء انتهاء المحاكمة الشهيرة.
وظهر المحاميان بن تشيو وكاميل فاسكيز، خلال هذه المقابلة، وقالا إن المناقشات جارية بشأن الحكم، وإن محكمة فيرفاكس بولاية فرجينيا أمرت هيرد بدفع 8.35 ملايين دولار، تعويضاً لزوجها السابق.
وخلال ظهورهما الإعلامي، وجه مقدم برنامج "Good Morning America"، سؤالاً إلى المحاميين: إن كان النجم الأميركي يقبل التنازل عن التعويض، إذا أسقطت طليقته استئنافها؟ فقال المحامي بن تشيو إن القضية "لا تتعلق أبداً بالمال" عند موكله.
وفي سؤال آخر، سأل مقدم البرنامج: "لقد قلتما إن الهدف لم يكن التسبب في إفقار هيرد، فهل من الممكن أن نشهد تسوية تُحجِم فيها هيرد عن الاستئناف مقابل تخلي ديب عن التعويضات المالية؟"، فأجاب بن تشيو: "القضية كانت من أجل استعادة سمعة ديب، وقد فعل ذلك"، ليكرر المذيع السؤال: "أنت لا تُفصح عن أي ضمانة محددة، لكن يبدو أن هذا شيء يمكن أن يُطرح على طاولة التفاوض، والأمر متروك للسيدة هيرد".
وفي نهاية المقابلة، تحدثت كاميل فاسكيز عن النجومية الكبيرة التي نالتها بعد كسب القضية، وكيف أصحبت واحدة من أشهر النساء على وجه الأرض، لترد بالقول بأنها تتمنى أن يكون ذلك دافعاً للفتيات لدراسة القانون، والعمل بجد للوصول إلى أهدافهن.
المصدر: زهرة
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